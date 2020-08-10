Васильев оценил решение Путина лишить военных каракулевых шапок

Историк моды Александр Васильев прокомментировал решение российского президента Владимира Путина лишить высших офицеров Вооруженных сил и полковников традиционных каракулевых шапок.
Телеведущий считает, что за указом главы государства кроется забота об экологии. «Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок», - заявил Васильев.
Он добавил, что понимает, почему в России головные уборы из меха вошли в традицию. Модный эксперт отметил, что в суровом северном климате такая шапка является в первую очередь не украшением, а средством необходимости, чтобы защититься от морозов.
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