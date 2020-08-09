Путин упразднил каракулевые шапки для военных

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для высших офицеров Вооруженных сил и полковников отменяется ношение каракулевых шапок.
Сообщается, что теперь полковники станут носить меховые шапки с козырьками, а высшему офицерскому составу полагаются головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.
В Минобороны на протяжении нескольких лет занимаются совершенствованием системы обеспечения вещевым довольствием. В 2014 году было принято решение полностью отказаться от ношения портянок военнослужащими.
Ранее в Минобороны РФ назвали условия применения Россией ядерного оружия.
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