Путин упразднил каракулевые шапки для военных

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9 августа 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для высших офицеров Вооруженных сил и полковников отменяется ношение каракулевых шапок.

Сообщается, что теперь полковники станут носить меховые шапки с козырьками, а высшему офицерскому составу полагаются головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.

В Минобороны на протяжении нескольких лет занимаются совершенствованием системы обеспечения вещевым довольствием. В 2014 году было принято решение полностью отказаться от ношения портянок военнослужащими.

Ранее в Минобороны РФ назвали условия применения Россией ядерного оружия.