О предотвращении покушения на Тихановскую сообщил председатель КГБ Белоруссии

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10 августа 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение. Покушение на политика оперативно предотвращено. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал, что "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской".

Вакульчик заявил, что правоохранительные органы перехватили сообщение о том, что "нужна сакральная жертва". По словам главы КГБ, отправитель сообщения уже установлен и будет задержан в ближайшее время. Александр Лукашенко поставлен в известность о предотвращении покушения на соперницу. Он поручил обеспечить охрану штаба оппозиционных политиков.

КГБ выделили 120 подготовленных сотрудников для организации охраны штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно.

Несколько часов назад штаб Светланы Тихановской информировал, что политик не будет принимать участие в акциях протеста из-за возможных провокаций.

Глава белорусского МИД Юрий Караев заявил, что у властей достаточно сил и средств, чтобы не допустить дестабилизации положения в Белоруссии.

Напомним, ранее штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии.