Часть россиян призналась, что из-за коронавируса не хотят ехать в отпуск
10 августа 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российские туристы рассказали, как изменилось их отношение к отпуску в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что более половины россиян продолжают планировать свой отпуск, несмотря на коронавирус.
53,3% опрошенных признались, что пандемия не сказалась на их восприятии отдыха, 22,4% респондентов еще не определились со своим отношением к поездкам, а 24,3% отметили, что коронавирус сказался на их тяге к путешествиям.
При этом 8,7% респондентов лишились возможности отдохнуть из-за нехватки финансов, а 7,1% попросту не хотят никуда ехать. 40,2% спланировали отдых в пределах России, 13,5% склонятся к этому же варианту.
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