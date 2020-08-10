Часть россиян призналась, что из-за коронавируса не хотят ехать в отпуск

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10 августа 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Паспорт. Фото: pixabay.com

Российские туристы рассказали, как изменилось их отношение к отпуску в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что более половины россиян продолжают планировать свой отпуск, несмотря на коронавирус.

53,3% опрошенных признались, что пандемия не сказалась на их восприятии отдыха, 22,4% респондентов еще не определились со своим отношением к поездкам, а 24,3% отметили, что коронавирус сказался на их тяге к путешествиям.

При этом 8,7% респондентов лишились возможности отдохнуть из-за нехватки финансов, а 7,1% попросту не хотят никуда ехать. 40,2% спланировали отдых в пределах России, 13,5% склонятся к этому же варианту.