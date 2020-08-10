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Минтруд сообщил о возможной индексации зарплаты бюджетников

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минтруд сообщил о возможной индексации зарплаты бюджетников

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили о возможной индексации с 1 октября на три процента зарплат работников федеральных учреждений. Елена Мухтиярова, замглавы Минтруда, рассказала, что соответствующий проект проходит межведомственное согласование.

По словам Мухтияровой, решения об индексации зарплат бюджетникам рассматриваются и на региональных уровнях.
Зарплаты в России индексируются регулярно в соответствии с ростом потребительских цен. Это прописано в трудовом законодательстве.

Как говорят эксперты, росту размера пенсий россиян может поспособствовать повышение зарплат и расширение бесплатных услуг для населения. 

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