Минтруд сообщил о возможной индексации зарплаты бюджетников

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10 августа 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили о возможной индексации с 1 октября на три процента зарплат работников федеральных учреждений. Елена Мухтиярова, замглавы Минтруда, рассказала, что соответствующий проект проходит межведомственное согласование.

По словам Мухтияровой, решения об индексации зарплат бюджетникам рассматриваются и на региональных уровнях.

Зарплаты в России индексируются регулярно в соответствии с ростом потребительских цен. Это прописано в трудовом законодательстве.

Как говорят эксперты, росту размера пенсий россиян может поспособствовать повышение зарплат и расширение бесплатных услуг для населения.