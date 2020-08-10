В Москве рассказали, какой процент приходится на бессимптомных больных среди всех заболевших COVID-19
10 августа 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Власти Москвы озвучили процент бессимптомных больных коронавирусом в столице. В мэрии добавили, что объемы тестирований на COVID-19 продолжают увеличиваться.
Столичные власти отмечают, что количество больных коронавирусной инфекцией, у которых диагностирована пневмония, значительно уменьшилось. Также на четверть снизилось число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что около 60% больных пневмонией или COVID-19 – бессимптомные. При этом процент людей, перенесших заболевание без явных признаков, в Москве значительно выше, чем в регионах.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об исследованиях, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу.
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