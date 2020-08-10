Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве рассказали, какой процент приходится на бессимптомных больных среди всех заболевших COVID-19

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Москве рассказали, какой процент приходится на бессимптомных больных среди всех заболевших COVID-19
Москва. Фото: pixabay.com

Власти Москвы озвучили процент бессимптомных больных коронавирусом в столице. В мэрии добавили, что объемы тестирований на COVID-19 продолжают увеличиваться.

Столичные власти отмечают, что количество больных коронавирусной инфекцией, у которых диагностирована пневмония, значительно уменьшилось. Также на четверть снизилось число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что около 60% больных пневмонией или COVID-19 – бессимптомные. При этом процент людей, перенесших заболевание без явных признаков, в Москве значительно выше, чем в регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об исследованиях, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу.

АБ

В мире

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью