В Москве рассказали, какой процент приходится на бессимптомных больных среди всех заболевших COVID-19

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10 августа 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Москва. Фото: pixabay.com

Власти Москвы озвучили процент бессимптомных больных коронавирусом в столице. В мэрии добавили, что объемы тестирований на COVID-19 продолжают увеличиваться.

Столичные власти отмечают, что количество больных коронавирусной инфекцией, у которых диагностирована пневмония, значительно уменьшилось. Также на четверть снизилось число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что около 60% больных пневмонией или COVID-19 – бессимптомные. При этом процент людей, перенесших заболевание без явных признаков, в Москве значительно выше, чем в регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об исследованиях, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу.