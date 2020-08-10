Полковник РФ предсказал ответ Москвы на появление войск США в Восточной Европе

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10 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Американские морские пехотинцы, Chaiwat Subprasom / globallookpress.com

Российский военный эксперт, полковник Александр Жилин спрогнозировал, как Москва ответит на размещение американских сил на территории стран Восточной Европы. Руководство данных государств ранее далее дало соответствующее разрешение.

По словам Жилина, ставшего собеседником URA.RU, после того, как американцы развернут свои ударные комплексы в Польше, она будет внесена в список стратегических ядерных целей РФ. Такая же участь грозит Румынии и прибалтийским республикам, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu рассказало о «бегстве» американского авианосца из Средиземного моря из-за российской субмарины.