Пашаев рассказал, что Ефремов отказался от госпитализации

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10 августа 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что у его подзащитного Михаила Ефремова недавно были проблемы с сердцем, актеру даже пришлось вызывать скорую помощь.

Пашаев заявил, что Ефремов отказался от госпитализации из-за необходимости присутствовать на судебном заседании. «У него проблемы со здоровьем - сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации», - сказал Пашаев. Ближайшее судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце пройдет во вторник, 11 августа.

Ранее Александр Добровинский сообщил о значимом повороте в деле Ефремова, о котором объявят 11 августа на заседании суда.