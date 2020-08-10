Пашаев рассказал, что Ефремов отказался от госпитализации
10 августа 2020, 15:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что у его подзащитного Михаила Ефремова недавно были проблемы с сердцем, актеру даже пришлось вызывать скорую помощь.
Пашаев заявил, что Ефремов отказался от госпитализации из-за необходимости присутствовать на судебном заседании. «У него проблемы со здоровьем - сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации», - сказал Пашаев. Ближайшее судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце пройдет во вторник, 11 августа.
Ранее Александр Добровинский сообщил о значимом повороте в деле Ефремова, о котором объявят 11 августа на заседании суда.
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