Путин поручил провести бесплатную вакцинацию от гриппа и коронавируса

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10 августа 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил провести вакцинацию населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 процентов населения Российской Федерации, до 75 процентов лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после государственной регистрации соответствующих вакцин», - говорится в постановлении российского лидера.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин до 1 октября должен предоставить доклад о проделанной работе.