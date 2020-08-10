Путин поручил провести бесплатную вакцинацию от гриппа и коронавируса
10 августа 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поручил провести вакцинацию населенияот гриппа и новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 процентов населения Российской Федерации, до 75 процентов лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после государственной регистрации соответствующих вакцин», - говорится в постановлении российского лидера.
Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин до 1 октября должен предоставить доклад о проделанной работе.
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