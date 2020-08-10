Глава Роскосмоса рассказал, почему россияне не верят в то, что американцы были на Луне

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10 августа 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Луна. Фото: pixabay.com

Около 70% россиян и почти половина американцев не верят в то, что астронавты NASA были на Луне. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил: сейчас задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать и осуществить несколько миссий, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить.

По словам Рогозина, это «вопрос наличия компетенций, их забывчивость в отношении этих компетенций и возможность их восстановить». Глава Роскосмоса уточнил, что в России 70% россиян не верят в полет американцев на Луну, а в США - 54%.

Ранее сообщалось: Рогозин рассказал, что устранение брака и достройку первой очереди космодрома Восточного выполнят в 2021 году.