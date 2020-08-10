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Рогозин рассказал, что устранение брака и достройку первой очереди космодрома Восточного выполнят в 2021 году

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рогозин рассказал, что устранение брака и достройку первой очереди космодрома Восточного выполнят в 2021 году
Космос. Фото: pixabay.com

Брак, который был допущен во время строительства первой очереди космодрома Восточный, будет устранен в 2021 году, тогда же будет выполнена его достройка. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в 2022 году будет достроена вторая очередь, включающая стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара". В 2023 году с него будет выполнен первый старт ракеты с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

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