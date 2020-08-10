Рогозин рассказал, что устранение брака и достройку первой очереди космодрома Восточного выполнят в 2021 году
10 августа 2020, 11:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Брак, который был допущен во время строительства первой очереди космодрома Восточный, будет устранен в 2021 году, тогда же будет выполнена его достройка. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что в 2022 году будет достроена вторая очередь, включающая стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара". В 2023 году с него будет выполнен первый старт ракеты с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа.
Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.
Ранее сообщалось: военные столкновения в Ливии, Сирии, Ираке в дальнейшем могут слиться в единую войну в регионе.
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