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10 августа 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Военные действия в Сирии значительно активизировались из-за усиления группировки боевиков. Поддержка режима Асада не смогла полностью нейтрализовать противника. Значительная часть сирийской территории контролируется коалицией во главе с американцами, другая часть подконтрольна Турции.



Российская сторона в этих условиях вынуждена проводить мероприятия для стабилизации обстановки в регионе и защите собственной авиабазы. Курдское агентство «kurdistan.today» сообщило, что Москва и Дамаск в ближайшее время начнут проведение операции по остановке наступления боевиков в Идлибской зоне. Россия, Сирия и Турция ведут переговоры по координации действий против боевиков.

Террористы получили возможность совершать атаки на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников и РСЗО.



Вооружённые силы Турции уже начали формирование командования для проведения военной операции против боевиков. Москве не всегда получается договориться о совместных действиях с Анкарой. Военные столкновения в Ливии, Сирии, Ираке в дальнейшем могут слиться в единую войну в регионе. Официально Россия присутствует только в Сирии, но интересы Москвы в Ливии проявляются с каждым годом всё ярче. Москве приходится бороться не только с боевиками, но и сопротивляться против турецкого натиска.



