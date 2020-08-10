Известно, что «Аэрофлот» продолжает полеты в закрытые европейские страны

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10 августа 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: самолет, pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные портала flightradar24 и источники в авиакомпании сообщили, что «Аэрофлот» продолжает полеты в закрытые европейские страны, хотя ранее сообщил об отмене рейсов из-за непросто эпидемиологической ситуации в мире.

В источнике говорится, что «Аэрофлот» с 8 по 15 августа планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два - в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. По данным сервиса мониторинга движения воздушных судов, полеты, намеченные на 8-9 августа, успешно выполнены. Кроме того, билеты на эти рейсы с датой до 15 августа продаются на сайте.

Отмечается, что эти рейсы проходят под регулярными номерами, но оформлены как грузовые, на них получаются разрешения в Росавиации. При этом основной коммерческий смысл этих рейсов - доставка грузов в Россию, но, чтобы самолет из Москвы не летел пустым, на борт берут граждан из данных стран или россиян, имеющих вид на жительство в этих государствах.

Однако представитель «Аэрофлота» Михаил Демин пояснил, что в «настоящий момент бронирование авиабилетов по некоторым направлениям действительно приостановлено до конца летнего сезона» из-за отсутствия определённости по срокам открытия полноценного авиасообщения.