«Аэрофлот» отменил рейсы на август по 87 направлениям. В закрытые страны билеты продавались до последнего

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6 августа 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Аэрофлот

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов на август в страны, авиасообщение с которыми пока остается закрытым из-за пандемии коронавируса.

Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая 2020 года, вернут деньги. Те, кто купил их раньше, смогут оформить ваучер. Под отмену попали рейсы по 87 направлениям — компания продолжала продавать билеты по ним, несмотря на официальное отсутствие авиасообщения.

До 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в города: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.