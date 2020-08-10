97 новых заболевших коронавирусом на Кубани и два летальных случая за сутки

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10 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае за сутки 9 августа выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 112 случаев выявили в соседней Ростовской области. В Адыгее — 20, в Крыму — 32. Это обошло стороной только Ненецкий автономный округ и Чукотку.

«Общее число заболевших на сегодняшний день – 9375 человек, из них 692 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 165,18», - рассказали в краевом минздраве.

По всей стране за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, двое из которых — в Краснодарском крае. Всего же с начала пандемии инфекция унесла уже более 15 тысяч жизней российских пациентов.

По выздоровлению выписали на Кубани 42 человек. Ещё 101 — в Ростовской области, 32 — в Адыгее и 1 — в Крыму. Всего за сутки излечившимися вышли из больниц 3 259 человек.

Как ранее писали "Аргументы недели", в Краснодаре 8 августа скончался Кубанский митрополит Исидор. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.