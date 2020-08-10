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Пластический хирург рассказал, какие ягодицы «вышли из моды»

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Пластический хирург рассказал, какие ягодицы «вышли из моды»
медицинские инструменты, pixabay.com

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил, что изменение формы ягодиц является одной из наиболее востребованных операций. Специалист также рассказал, какой внешний вид данной части тела "вышел из моды".

Аль-Юсеф отметил, что изменить форму ягодиц можно при помощи имплантов, а также посредством собственного жира, взятого с живота или боков. Оба эти способа, однако, могут привести к проблемам: в первом случае существует риск повредить сосуд, "заработать" некроз, а при втором варианте существует опасность получения жировой эмболиии.

Пластический хирург в беседе с Радио Sputnik отметил, что ранее женщины мечтали иметь фигуру, как у Ким Кардашьян, вследствие чего просили специалистов подобрать им очень объемные импланты. Теперь клиентки ориентируются на более естественные параметры, а вот чрезмерно пышные бедра больше "не в моде".

ЕТ

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