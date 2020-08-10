Пластический хирург рассказал, какие ягодицы «вышли из моды»
10 августа 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил, что изменение формы ягодиц является одной из наиболее востребованных операций. Специалист также рассказал, какой внешний вид данной части тела "вышел из моды".
Аль-Юсеф отметил, что изменить форму ягодиц можно при помощи имплантов, а также посредством собственного жира, взятого с живота или боков. Оба эти способа, однако, могут привести к проблемам: в первом случае существует риск повредить сосуд, "заработать" некроз, а при втором варианте существует опасность получения жировой эмболиии.
Пластический хирург в беседе с Радио Sputnik отметил, что ранее женщины мечтали иметь фигуру, как у Ким Кардашьян, вследствие чего просили специалистов подобрать им очень объемные импланты. Теперь клиентки ориентируются на более естественные параметры, а вот чрезмерно пышные бедра больше "не в моде".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.