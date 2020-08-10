Главу ЦИК Белоруссии и аналитика эвакуировали ночью из Дома правительства

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: выборы в Минске, Xinhua/globallookpress.com

Глава Центризбиркома Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что была ночью эвакуирована из Дома правительства в Минске. По ее словам, всех сотрудников вывели из здания около 01.00 (мск).

«Цифры получили в ручном режиме в силу того, что я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства. Поэтому мы приняли результаты буквально накануне», - пояснил она.

Ермошина отметила, что результаты голосования от областных избирательных комиссий были приняты только утром.

Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Минске пострадали десятки человек, есть погибший.

СМИ опубликовали видео, на кадрах которых силовики разгоняют митингующих стрельбой и светошумовыми гранатами.