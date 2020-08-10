В Минпросвещения рассказали, какие должности могут вести в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в сентябре 2021 года ведомство начнёт внедрение новых должностей и квалификационных категорий в школах.
«Ключевая задача, которую нужно решать срочно - нам нужно навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей», - пояснил он.
Кравцов отметил, что в сентябре 2021 года начнется апробация новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий, в том числе учитель-методист и учитель-наставник.
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