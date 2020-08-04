В начале учебного года Россию может ждать новая вспышка COVID-19 из-за открытия школ
4 августа 2020, 09:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что осенью в России может быть зафиксировано резкое увеличение случаев заражения коронавирусом.
По словам Чепурнова, это может произойти из-за начала работы школ, поскольку дети больше общаются с окружающими. Ученый отметил, что в учебных заведениях будут приниматься меры безопасности от коронавирусной инфекции, однако нельзя сказать, насколько они эффективны.
Александр Чепурнов полагает, что осенью случаев заболевания COVID-19 станет значительно больше еще и из-за того, что взрослые люди пренебрегают техникой безопасности.
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