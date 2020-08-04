Инфекционист: после возвращения туристов с курортов в РФ возможна новая вспышка COVID-19

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4 августа 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

анализы, Marijan Murat/dpa

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что не исключает новой вспышки коронавируснй инфекции на территории России после возвращения граждан страны с курортов.

По мнению специалиста, рост заболеваемости COVID-19, возможно, произойдет уже в сентябре. Галина Кожевникова отметила, что это может случиться по причине несоблюдения профилактических мер.

Инфекционист, однако, полагает, что вспышка не будет сильной, поскольку часть населения России уже переболела коронавирусом нового типа. Кожевникова также добавила, что за период пандемии существенно улучшилась диагностика, а система здравоохранения РФ "полностью готова" к возможному росту случаев заражения.