Специалист рассказал, сколько кофе в год выпивает среднестатистический житель РФ

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10 августа 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Кофе. Фото: pixabay.com

Директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов рассказал, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин.

Он отметил: в Финляндии в среднем местный житель выпивает порядка 11 килограмм кофе в год. В России же это порядка 500 грамм в год, то есть потенциал роста натурального продукта как категории еще очень большой.

По прогнозу специалиста, потребление данного напитка в нашей стране в перспективе может обогнать потребление чая.

«Наверное, это в определенном смысле революция, из чайной страны мы становимся более кофейной», — добавил Копытов.

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