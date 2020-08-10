Специалист рассказал, сколько кофе в год выпивает среднестатистический житель РФ
10 августа 2020, 08:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов рассказал, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин.
Он отметил: в Финляндии в среднем местный житель выпивает порядка 11 килограмм кофе в год. В России же это порядка 500 грамм в год, то есть потенциал роста натурального продукта как категории еще очень большой.
По прогнозу специалиста, потребление данного напитка в нашей стране в перспективе может обогнать потребление чая.
«Наверное, это в определенном смысле революция, из чайной страны мы становимся более кофейной», — добавил Копытов.
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