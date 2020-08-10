Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме под Тверью
10 августа 2020, 07:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пожар вспыхнул в частном доме в Тверской области. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, в результате случившегося погибли четыре человека, в частности, двое детей.
Уточняется, что данное происшествие случилось в населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области. К настоящему моменту возгорание на площади 56 квадратных метров удалось ликвидировать специалистам, которые прибыли на место.
Найдены погибшими двое взрослых и двое детей. Информации о том, по какой причине вспыхнул пожар, пока не поступало.
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