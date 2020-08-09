Эксперт по фэншуй объяснила, какой декор поможет наладить личную жизнь

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9 августа 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Пара. Фото: pixabay.com

Специалист по фэншуй Олеся Рунова заявила, что наладить личную жизнь и прекратить регулярные ссоры можно и без советов психолога – достаточно слегка изменить интерьер квартиры.

Рунова объяснила, что «центром любви» является юго-западная часть квартиры. Для того, чтобы в дом пришла гармония, это место нужно освободить от лишних вещей и соответствующим образом украсить.

«Посмотрите, чтобы там не было никакого оружия: оружейного сейфа или сабли; не было одиночных изображений. Например, таких как изображение девушки, которая идет по берегу моря одна, или ваш портрет, где изображены только вы один/одна. Но, конечно, без фанатизма. Если стоит один диван — второй покупать не надо», - посоветовала эксперт.

Она добавила, что лучше всего использовать в качестве декора парные предметы. К примеру, статуэтки двух голубей. Также могут подойти и свадебные бокалы: одно условие: их периодически нужно использовать.