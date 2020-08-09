Что следует помнить о традициях Яблочного, Орехового и Медового Спасов

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9 августа 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Церковь. Фото: pixabay.com

В августе православные христиане будут отмечать сразу три праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. О каких особенностях каждого из праздников стоит помнить?

Самый первый – Медовый Спас, он отмечается 14 августа. К празднику принято печь медовые коврижки, пряники и другие лакомства с добавлением меда. Также праздник знаменует начало Успенского поста.

Следом за Медовым идет Яблочный Спас, который празднуют 19 августа – он совпадает с днем Преображения Иисуса Христа. В этот день на стол стоит поставить блюда из яблок и свежие фрукты.

Ореховый спас наступает последним – 29 августа. В праздник принято святить орехи в церкви и готовить угощения из них. Также к этому дню завершается Успенский пост.