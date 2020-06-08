Православные христиане отмечают День Святого Духа

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8 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: литургия в церкви, Dmitry Chasovitin/globallookpress.com

В понедельник, 8 июня, Русская православная церковь (РПЦ) отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, который явился в Иерусалиме на 50-ый день после Воскресения Христа.

Праздник в честь третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, является одним из самых древних. Отмечается, что в этот день апостолы заговорили на разных языках, а их проповедь христианства распространилась по миру.

«Именно сошествием Святого Духа на апостолов открылась деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, и учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности и полноты. Событие сошествия Святого Духа на апостолов считается началом христианской Церкви», - говорится на сайте столичного храма Троицы Живоначальной на Воробьевых горах.

В этот день во всех православных храмах традиционно служится Божественная литургия. Праздник напоминает о Божестве Святого Духа и единосущности Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим.