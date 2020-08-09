В середине августа в Москву придет осень

9 августа 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Москву на следующей неделе придет осенняя погода, заявил метеоролог Евгений Тишковец. Он отметил, что купальный сезон будет закрыт, температура воды снизится до 15 градусов.
Синоптик рассказал, что с большой вероятностью понедельник окажется последним теплым днем, когда температура доходит до 25 градусов. Со вторника начнется похолодание. «Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23», - предупредил Тишковец. В последующие дни дневные показатели опустятся до 15-20 градусов, а по ночам термометры будут показывать всего 5-10 градусов тепла.
«Это климатические показатели первой половины сентября. Сохранится вероятность локальных скоротечных дождей. Температура воды понизится до плюс 15-17. Купальный сезон завершится. Погода будет напоминать раннюю осень», - сказал Тишковец.
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