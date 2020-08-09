Эксперт рассказал, чем опасны пресные водоемы

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9 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Озеро. Фото: pixabay.com

Привычные и с виду безопасные водоемы – реки, озера и пруды – на деле могут оказаться опаснее, чем кажутся. О самых опасных местах для купания рассказал кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.

Эксперт предупредил, что водоемы со стоячей, пресной и теплой водой могут оказаться рассадниками инфекций. Настороженно следует относиться к прудам, карьерам и озерам, передает Мир24. «Менее опасна морская вода, потому что соль дезинфицирует воду. Безопасна вода в бассейнах, потому что ее хлорируют и ионизируют. В воде можно заразиться различными вирусами. Часто встречается энтеровирус, гепатит А, гельминты – глисты, можно заразиться лептоспирозом и холерой», - объяснил Андриевский.