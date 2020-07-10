В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом во время купания

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дети. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не может передаваться в открытых водоемах. Также в ведомстве опубликовали список рекомендаций по выбору мест для купания.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Однако в ведомстве добавили, что коронавирус – это далеко не единственная проблема, с которой можно столкнуться во время купания. Не стоит забывать о таких болезнях, как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е. Чтобы узнать, безопасен ли выбранный водоем, лучше уточнить это на сайте ведомства.