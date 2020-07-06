Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Роспотребнадзор рассказал о контроле над ситуацией с чумой на приграничных территориях

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о контроле над ситуацией с чумой на приграничных территориях
фото: сигнальная лампа, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг и контроль за ситуацией с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с РФ. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 6 июля.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», - пояснил собеседник.

По его словам, профильные учреждения Роспотребнадзора постоянно наблюдают за природными очагами в России на приграничных территориях с Монголией и Китаем. Он отметил, что там проводятся мониторинг, иммунизация населения, дератизация и дезинсекция.

«В настоящее время прорабатывается вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии», - добавил в пресс-службе, отметив, что это делается для снижения риска завоза чумы из других стран. 

Ранее в Роспотребнадзоре оценили угрозу чумы для Росиии. 

БА

Общество

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью