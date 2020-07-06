Роспотребнадзор рассказал о контроле над ситуацией с чумой на приграничных территориях

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг и контроль за ситуацией с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с РФ. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 6 июля.
«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», - пояснил собеседник.
По его словам, профильные учреждения Роспотребнадзора постоянно наблюдают за природными очагами в России на приграничных территориях с Монголией и Китаем. Он отметил, что там проводятся мониторинг, иммунизация населения, дератизация и дезинсекция.
«В настоящее время прорабатывается вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии», - добавил в пресс-службе, отметив, что это делается для снижения риска завоза чумы из других стран.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили угрозу чумы для Росиии.