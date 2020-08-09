Ограничения из-за COVID-19 продлены на Камчатке

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9 августа 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка, Depo Photos/Keystone Press Agency

Режим ограничительных мер, введенный ранее на Камчатке из-за распространения коронавируса нового типа, было решено продлить до 16 августа. Об этом говорится в постановлении главы региона.

В документе подчеркивается, что жители Камчтки будут обязаны соблюдать режим самоизоляции до 16 августа. Уточняется, однако, что будет отменен ряд ограничений, в частности, с 10 августа смогут открыться бассейны, аквапарки, а также базы отдыха. Будет возобновлено оказание плановой стационарной специализированной медпомощи в Камчатской краевой детской больнице.

К настоящему моменту COVID-19 на Камчатке подтвердили у 3 516 человек. За минувшие сутки там выявили 15 новых случаев заражения.