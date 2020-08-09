За сутки в России выявили 5 189 случаев заражения COVID-19
9 августа 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 5 189. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В частности, у 1 382 инфицированных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 887 536 случаев заболевания.
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