За сутки в России выявили 5 189 случаев заражения COVID-19

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9 августа 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 5 189. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В частности, у 1 382 инфицированных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 887 536 случаев заболевания.