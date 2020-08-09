В России за сутки скончались 77 пациентов с COVID-19
9 августа 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории России скончались 77 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом утром в воскресенье, 9 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В оперштабе уточнили, что с начала пандемии коронавируса нового типа в Российской Федерации жертвами заболевания стали 14 931 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 5 189. В общей сложности с начала эпидемии на территории страны зарегистрировали 887 536 случаев заболевания.
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