Власти Хабаровского края решили не продавать яхту, ранее выставленную на торги

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9 августа 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В правительстве Хабаровского края решили отказаться от идеи продать яхту «Виктория», стоимость которой составляет несколько десятков миллионов рублей.

Яхта находится на балансе региона с 2006 года. Ранее она была выставлена на торги, но покупатель так и не нашелся.

Ранее «Викторию» использовали как площадку для встреч делегаций. Однако после того, как губернатором стал Сергей Фургал, судно было выставлено на аукцион. Стартовая цена его составила 60,6 млн руб. Накануне стало известно, что «Викторию» новое правительство решило оставить.

В пресс-службе правительства региона объяснили, что такое решение было принято в связи с тем, что корабль слишком долго не продавался.

- Даже за минимальную стоимость в 30 миллионов желающих приобрести яхту не нашлось. В результате торги были аннулированы. Яхта остается в краевой собственности, - рассказали представители «белого дома».

Отметим, что яхту изготовили по индивидуальным чертежам в Тайване в 2005 году. Длина судна 21 метр, вместимость – до 12 человек. Каждый спуск на воду обходится бюджету в порядка 130 тысяч рублей. А всего на содержание «Виктории» уже потрачено несколько миллионов рублей.