Власти Хабаровского края не могут продать яхту бывшего губернатора

//Общество 13+

7 октября 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Семь объектов региональной собственности подготовлены к продаже. Среди них снова яхта «Виктория», приобретенная при бывшем губернаторе Викторе Ишаеве.

Продать судно пытаются с февраля прошлого года. Нынешний глава региона Сергей Фургал попытался выставить корабль на продажу сразу после вступления в должность, преследуя цель избавиться от лишнего имущества, числившегося на балансе края и требующего дорогого обслуживания. Однако оказалось, что покупатели не спешат обзавестись яхтой.

В 50 яхт-клубов были направлены предложения о покупке «Виктории». Ни один из них не откликнулся. Выпущенная в 2015 году в Тайвани яхта так и осталась в краевой собственной. При этом, каждый спуск на воду обходится бюджету в порядка 130 тысяч рублей. А всего на содержание «Виктории» уже потрачено несколько миллионов рублей.

Сейчас в правительстве края сообщают, что об изначальной цене, за которую выставлено судно, придется забыть. Вместо заявленных 60,5 миллионов рублей, яхту надеются продать за 30,2 миллиона.