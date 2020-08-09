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Замруководителя Роскачества рассказал, как понять, что срок годности продукта был перебит

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Замруководителя Роскачества рассказал, как понять, что срок годности продукта был перебит
тележка в супермаркете, pixabay.com

Замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как определить, что срок годности продукта перебит. По его словам, недобросовестные продавцы часто пытаются выдать старый товар за свежий.

Борисов заметил, что при выборе продуктов, которые изготовлены или расфасованы в магазине, следует внимательно изучить их внешний вид. Подчеркивается, что можно просто отказаться от приобретения товара, но есть и другой вариант – побороться за свои права. Согласно статье 10 Закона "О защите прав потребителей", продавец обязан своевременно предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о продуктах, которая способна обеспечить возможность их правильного выбора.

Эксперт уточнил, что в данном случае речь идет не только о данных на ценнике или в маркировке товара. Потребитель имеет право сделать запрос, после которого продавец должен предъявить сертификат или декларацию о соответствии, а также накладные документы на продукцию.

ЕТ

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