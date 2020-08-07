В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты больше всего накапливают радиацию

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7 августа 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Черника. Фото: pixabay.com

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие из продуктов питания больше всего способны накапливать радионуклиды

Там отметили: это черника, клюква и грибы. Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи продукты с повышенным радиационным фоном. Источником их происхождения являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии. Однако случаи их "ввоза" единичны.

Также в ведомстве добавили, что потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на территориях, в которых проживание запрещено.

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