В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты больше всего накапливают радиацию
7 августа 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие из продуктов питания больше всего способны накапливать радионуклиды
Там отметили: это черника, клюква и грибы. Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи продукты с повышенным радиационным фоном. Источником их происхождения являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии. Однако случаи их "ввоза" единичны.
Также в ведомстве добавили, что потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на территориях, в которых проживание запрещено.
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