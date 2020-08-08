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Сервис по поиску работы и сотрудников назвал вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: hh.ru

Сервис по поиску работы и сотрудников назвал вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
магазин, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Один из российских сервисов по поиску работы и сотрудников назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и российских регионах за август. Так директору E-commerce и руководителю департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве работодатели готовы платить от 400 000 рублей и от 350 000 рублей соответственно.

В Набережных Челнах менеджер по развитию территории и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке могут претендовать на зарплату от 350 тысяч рублей (до вычета налогов).

Специалистам - профессионалам - директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве могут предложть зарплату от 350 тысяч рублей. На высокие уровни зарплат могут претендовать к разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.

В Москве слесарь-сантехник может заработатьот 80 000 до 120 000 рублей до вычета налогов

ИЧ

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