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Роспотребнадзор: в России случаев острой лихорадки с SFTS не выявлено

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор: в России случаев острой лихорадки с SFTS не выявлено
насекомые, фото: Daniil Ivanov, фото: globallookpress.com/

На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о которой ранее сообщили врачи-вирусологи в Китае, не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В Российской Федерации специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории нашей страны.

В Китае медики предупредили о распространении в нескольких регионах страны вируса SFTS, который передаётся человеку через насекомых, в основном от клещей.

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