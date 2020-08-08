Роспотребнадзор: в России случаев острой лихорадки с SFTS не выявлено
8 августа 2020, 17:22[ «Аргументы Недели» ]
На территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о которой ранее сообщили врачи-вирусологи в Китае, не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В Российской Федерации специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории нашей страны.
В Китае медики предупредили о распространении в нескольких регионах страны вируса SFTS, который передаётся человеку через насекомых, в основном от клещей.
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