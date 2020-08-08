Медики выявили распространение в Китае ещё одного опасного вируса

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8 августа 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Mikhail Yaikov, globallookpress.com

Китайские врачи предупредили население о распространении в нескольких регионах КНР опасного вируса SFTS, заражение которым может привести к летальному исходу. Медики выявили, что вирус в основном передается через укусы насекомых.

За первую половину 2020 года в Китае вирус диагностирован у более 60 человек, семеро из зараженных умерли.

Вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете на востоке страны говорит, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Специалист уточнила, что вирус может распространяться через кровь или гной, - пишет китайская газета Global Times.

Китайские медики призывают не паниковать, но быть бдительным и важно - соблюдать гигиену.

Согласно статистике, более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные - в Аньхой и Чжэцзян, которые граничат с районом на западе и юге. Симптомы, которые наблюдались у зараженных: повышенная температура, кашель, снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Китайские вирусологи объяснили, что возбудитель SFTS был обнаружен в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Китайские ученые-медики отмечают, что SFTS пока мало изучен.

Напомним, Билл Гейтс в полной уверенности, что будущее нас ждёт, самое что ни есть, мрачное и печальное. Всему виной не только вирусные катастрофы, но и общие климатические изменения.