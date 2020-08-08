«Изменение климата убьёт нас всех». По мнению Билла Гейтса, человечество ждёт тяжёлое и мрачное будущее

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8 августа 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Величайший из всех гениев планеты по имени Билл Гейтс в полной уверенности, что будущее нас ждёт, самое что ни есть, мрачное и печальное. По его словам, коронавирусная катастрофа – это только начало.

Весь грядущий век может стать настоящим испытанием для человечества. Всему виной не только вирусные катастрофы, но и общие климатические изменения. Климат действительно меняется, причём не по дням, а по часам. Ещё в 2018 году учёные заметили, что льды в Антарктиде начинают быстро таять. Глобальное потепление уже не за горами. К тому же люди с бешеной скоростью вырубают леса, являющиеся по сути кислородным генератором планеты. Всё больше и больше ядовитых выбросов устремляется в атмосферу. Развитие высоких технологий приводит к катастрофическому загрязнению окружающей среды.

Гейтс считает, что если снизить число выбросов парниковых газов в атмосферу, чудовищных последствий всё-таки удастся избежать. Компьютерный виртуоз также сравнил летальность от коронавируса в 2020 году с последствиями экологического кризиса. По выявленным данным, через 30-40 лет смертность от быстрого повышения температур будет почти такой же, как сейчас от Covid-19. Основатель Microsoft полагает, что человечество могут спасти разработки в области чистой энергии. Он заявляет, что медлить нельзя, и необходимо применить все имеющиеся силы уже сейчас, дабы избежать гибели человечества. В противном же случае XXI век станет для людской расы настоящим Армагеддоном.