Милонов назвал плюсы бизнес и эконом-класса для чиновников

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8 августа 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: Виталий Милонов, сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, зачем чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом 360.

«Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что будет весь разбитый», - высказал он.

Милонов отметил, что у туристов есть время отоспаться во время отдыха, а у чиновников нет. По его словам, они на сутки прилетают в Москву, а потом снова летят в Хабаровск: «Мы же хотим, чтобы они работали».

Однако политик назвал плюсы и эконом-класса. Милонов считает, что там можно «прикольно» поболтать и все тебя «уважают».

При этом для него не станет проблемой не летать бизнес-классом, если его попросят в Госдуме, пояснил он.

Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев прокомментировал разрешение вернуть местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом.