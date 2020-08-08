Насельник Троице-Сергиевой лавры - экзорцист РПЦ умер от COVID-19
8 августа 2020, 12:29[ «Аргументы Недели» ]
Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный среди верующих как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе лавры, в субботу, 8 августа.
«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», - высказали в монастыре, отметив, что архимандрит Герман (Чесноков) умер от продолжительной болезни.
Священнослужитель известен среди православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин «исцеления одержимых нечистыми духами».
Ранее сообщалось, что бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.