Насельник Троице-Сергиевой лавры - экзорцист РПЦ умер от COVID-19

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8 августа 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: свеча, pixabay.com

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный среди верующих как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе лавры, в субботу, 8 августа.

«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», - высказали в монастыре, отметив, что архимандрит Герман (Чесноков) умер от продолжительной болезни.

Священнослужитель известен среди православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин «исцеления одержимых нечистыми духами».

Ранее сообщалось, что бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19.