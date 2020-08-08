Москвичи забывают в каршерингах пулеметы и собак, но забирают части машины с собой

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8 августа 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: салон авто, pixabay.com

Представители столичных сервисов по каршерингу рассказали, какие необычные вещи забывали люди в машинах. Отмечается, что помимо зонтов и перчаток в оставленном автомобиле можно найти пулемет и бульдога.

«… за время работы сервиса помимо бесконечных телефонов, зонтов и перчаток забывали много чего необычного, например - музейный пулемет РПК-74, живого лебедя, 4 килограмма черной икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники …», - поделилась соосновательница одного из сервисов Екатерина Макарова.

Представитель другой компании рассказал, что, однажды, в автомобиле забыли бульдога в багажнике, где он мирно спал.

Однако люди не только забывают вещи, но и ломают транспортное средство, пояснил один из экспертов.

«Воруют все, что не посажено на цепь под напряжением: незамерзайку, щетки, коврики, дворники, провода для зарядки, эмблемы и так далее … Существует практика подмены частей интерьера автомобилей: рулевое колесо, сиденья, кнопки, подголовники», - уточнил он.