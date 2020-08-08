Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в России за сутки
8 августа 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России составило 882 347 человек. Об этом стало известно в субботу, 8 августа.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений … Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 615 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 691, Свердловской области – 178, Московской области – 161, Санкт-Петербурге – 155 и Ставропольском крае – 137.
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