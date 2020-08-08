Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в России за сутки

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8 августа 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, Chen Bin/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России составило 882 347 человек. Об этом стало известно в субботу, 8 августа.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений … Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 615 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 691, Свердловской области – 178, Московской области – 161, Санкт-Петербурге – 155 и Ставропольском крае – 137.

Темп прироста по стране составляет 0,6%.