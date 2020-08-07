В Мурманской области определили места, куда иностранцам вход запрещен
7 августа 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: severpost.ru
В Мурманской области разработали карту территорий, куда иностранцы могут попасть только по спецразрешению.
Над созданием топографического документа работали областной комитет по туризму, Союз туриндустрии и ФСБ.
Сообщается, что эксперты обозначили пять видов территории региона, на которых иностранные граждане могу находиться только с разрешением. Это, в частности, приграничная зона шириной 15 километров от госграницы, а также часть береговой полосы Кольского полуострова.
Под запрет свободного посещения иностранцами попали небольшой район Кандалакшского залива и небольшая пограничная зона на севере области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.