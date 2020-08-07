В Мурманской области определили места, куда иностранцам вход запрещен

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru

Мурманская область. Фото: pixabay.com

В Мурманской области разработали карту территорий, куда иностранцы могут попасть только по спецразрешению.

Над созданием топографического документа работали областной комитет по туризму, Союз туриндустрии и ФСБ.

Сообщается, что эксперты обозначили пять видов территории региона, на которых иностранные граждане могу находиться только с разрешением. Это, в частности, приграничная зона шириной 15 километров от госграницы, а также часть береговой полосы Кольского полуострова.

Под запрет свободного посещения иностранцами попали небольшой район Кандалакшского залива и небольшая пограничная зона на севере области.