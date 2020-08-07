Пожилым жителям Заполярья снова продлили режим самоизоляции
7 августа 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: severpost.ru
Власти Мурманской области продлили еще на две недели режим самоизоляции для северян в возрасте старше 65 лет.
«Кроме того, региональный оперштаб принял решение продлить сроки оплаты больничных листов работающим пенсионерам до 23 августа, при условии, если они не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске.
В настоящее время в Мурманской области число заболевших выросло на 119 человек за сутки и составило за всё время эпидемии 11 136 человек.
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