Стюардесса раскрыла способ, как бесплатно получить больше еды в самолете
7 августа 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Express
Сотрудники авиакомпаний рассказали, как получить дополнительную порцию бесплатной еды на борту самолета. Известно, что пассажирам во время полета предлагается сухпаек или небольшие блюда.
«Обед на борту обычно достаточно скромный, … в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще», - пояснила бортпроводница.
Стюардесса отметила, что сами они не предлагают пассажирам добавки, но, если те их попросят, скорее всего, не откажут. По ее словам, в этом случае человеку предложат что-нибудь из того, что осталось на борту. Кроме того, в самолете обычно есть больший ассортимент напитков, например, горячий шоколад, шампанское или пиво.
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