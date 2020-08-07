В Минкультуры разъяснили порядок рассадки семей в кино и театре
7 августа 2020, 21:49[ «Аргументы Недели» ]
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в пятницу, 7 августа, в рамках разговора с журналистами разъяснила порядок рассадки членов одной семьи в кинотеатрах и театрах.
Любимова уточнила, что люди, которые пришли семьей могут сидеть вместе. Подчеркивается, что социальная дистанция будет соблюдаться между разными парами и семьями. "До пяти человек пока идет речь", – уточнила министр культуры РФ.
Подчеркивается, что послабление вышеуказанных мер будет зависеть от ситуации с распространением COVID-19 в каждом регионе Российской Федерации. Вопросы, касающиеся продажи билетов, будут решаться по мере поступления информации из Роспотребнадзора, а также из региональных ведомств.
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