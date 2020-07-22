Какие фильмы выйдут первыми в российских кинотеатрах после открытия

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: кинотеатр, pixabay.com

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, какие фильмы будут выходить в российских кинотеатрах до зимы 2021 года. Известно, что с 13 июля отменен запрет на работу кинозалов.

«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам … они выйдут следующей весной, а сейчас сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино», - пояснила она.

Любимова отметила, что драмы выйдут ближе к зиме 2021 года. По ее словам, сейчас прорабатывается поддержка продюсеров, которые первыми покажут свои работы на киноэкранах.