Какие фильмы выйдут первыми в российских кинотеатрах после открытия
22 июля 2020, 21:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, какие фильмы будут выходить в российских кинотеатрах до зимы 2021 года. Известно, что с 13 июля отменен запрет на работу кинозалов.
«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам … они выйдут следующей весной, а сейчас сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино», - пояснила она.
Любимова отметила, что драмы выйдут ближе к зиме 2021 года. По ее словам, сейчас прорабатывается поддержка продюсеров, которые первыми покажут свои работы на киноэкранах.
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