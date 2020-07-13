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Министерство культуры РФ отменило запрет на работу кинотеатров

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Министерство культуры РФ отменило запрет на работу кинотеатров
Пустой зал. Фото: pixabay.com

Минкульт России дал добро на открытие кинотеатров. Решение об открытии кинозалов должны принимать региональные власти исходя из эпидемиологической ситуации.

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации, говорится в сообщении ведомства. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — говорится в документе.

ДВа

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