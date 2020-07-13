Министерство культуры РФ отменило запрет на работу кинотеатров
13 июля 2020, 19:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Минкульт России дал добро на открытие кинотеатров. Решение об открытии кинозалов должны принимать региональные власти исходя из эпидемиологической ситуации.
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации, говорится в сообщении ведомства. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.
«Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — говорится в документе.
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